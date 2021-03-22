Malatya Şeker Fabrikası, 160 günde 68 bin ton şeker üretti

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Şeker Fabrikası, 2020 -2021 yılında 545 bin ton pancar işleyerek 68 bin ton şeker üretti.

'KAMPANYAMIZ 160 GÜN SÜRDÜ'

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası’nın 1 Eylül’de pancar alımına başladığını kaydetti. Murat, “3 Eylül’de üretime başladık. Kampanyamız yaklaşık 160 gün sürdü. 160 gün boyunca fabrika 7/24 durmadan bir fiil çalıştı” dedi.

68 BİN TON ŞEKER ELDE EDİLDİ

Murat, kampanya döneminde çiftçilerden 600 bin tona yakın pancar aldıklarını ifade ederek, “545 bin 500 tonunu işledik, bunun karşılığında 68 bin ton şeker, 177 bin ton küspe, 26 bin 500 tonda melas elde ettik. Fabrikanın istatistiklerine göre, katma değeri 500 milyon lira gibi bir rakam. Bu dönemde 100 bin insanda bu fabrikadan ekmek yedi. Bölgenin en büyük kamu iktisadi kurumu olarak bu fabrika Malatya’da olmazsa olmazlarımızdan biri çükü hem nakliye sektörünü hem çiftçiyi hem besi sektörünü 100 bin insanı ilgilendiriyor” diye konuştu.

'3 COĞRAFİ BÖLGE VE 8 İLE HİTAP EDİYORUZ'

Malatya Şeker Fabrikası’nın bölgeye 500 milyon katma değer oluşturduğunu dile getiren Murat, şunları kaydetti: “Fabrikamız 3 coğrafi bölge ve 8 ile hitap ediyor. Bu anlamda belki de Türkiye’de en geniş hinterlanta sahip fabrika çünkü bu fabrikalar sosyal devlet ilkesi göz önünde bulundurularak kurulmuş, bir nevi sosyal bir fabrikayız. Biz burada Kahramanmaraş’taki, Sivas’ın Kangal ve Ulaş ilçesindeki çiftçileri de gözetiyoruz. 600 kilometrelik bir alana hitap ediyoruz.”

'150 BİN TON HUBUBAT ALDIK'

Murat, 'sözleşmeleri tarımın' önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sözleşmeli tarım olursa tarımda daha iyi bir yere geliriz. Türkşeker olarak tarımda 90 yıllık bir bilgi birikimimiz ve geçmişimiz var. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye’de bir karış ekilmedik alan kalmasın’ sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde 3 coğrafi bölge ve 8 ilde geçen sene pandeminin en yoğun olduğu dönemde arpa, buğday ve mısır alımı gerçekleştirdik. Bizim bölgede 150 bin ton hububat aldık.''

'BÖLGEYE HİTAP EDEN BİR KAMU KURUMUYUZ'

Malatya Şeker Fabrikası’nın bölgeye hitap eden bir kamu kurumu olduğunu dile getiren Murat, "Gerek oluşturduğu istihdam gerekse de yarattığı katma değer bakımından önemli bir kurum. Nakliyenin ölü olduğu bir sezonda Türkiye’deki nakliyenin yüzde 25’ini Türkşeker olarak tek başımıza göğüslüyoruz. Türkiye’de belki de kömürden sonra ikinci sırada şeker sektörü geliyor. Bu işin besi sektörünün yanı sıra diğer tarafta doğal, organik bir pancar şekeri var. Birde pancar hammadde olarak stratejik ürün olarak kabul ediliyor. Birde çevre dostu, hiçbir atığı olmayan ve bütün atıkları değerlendirilen bir ürün olarak öne çıkıyor. Pancarın şeker üretildikten sonraki atığı olan küspe bile paraya çevriliyor. Bu hayvancılığın en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor. Böle için 177 bin ton küspeden bahsediyoruz. Türkiye’deki kaba yemin yüzde 30’unu Türkşeker olarak tek başımıza karşılıyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU'

En büyük sıkıntılarının geçici işçi sorunu olduğunu ifade eden Murat ''Türkiye genelinde yaklaşık bin 400 geçici arkadaşımız var, bunlar yılda 10 ay çalışıyorlar ama 2 ay çalıştırılmıyorlar, geçici işçi statüsünde değerlendiriliyorlar. Biz, bunun 12 aya çıkarılmasını istiyoruz.” diye konuştu.