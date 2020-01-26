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Malatya Valiliği’nden, 24 Ocak’ta Elazığ İli Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen depremi yakından hisseden Malatya’daki son durumla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 318 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 21 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir” denildi.

25 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitler ilgili şu bilgiler verildi:

“Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge İlçesinde 1 konut yıkılmıştır.

Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge İlçesinde 226, Battalgazi İlçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol İlçesinde 79, Pütürge İlçesinde 103, Battalgazi İlçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir.

Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol İlçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 Büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.

İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır. Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır.

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2003 deprem çadırı, 3002 yatak, 6630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 Afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir.”