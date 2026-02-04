Habertürk
        Malatya ve Hatay'da 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara

        Malatya ve Hatay'da 6 Şubat kararı! Okullar 1 gün tatil edildi

        6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle Malatya ve Hatay Valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Anma etkinlikleri ve kabir ziyaretleri için 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken, yakınlarını kaybeden kamu personeline idari izin imkanı tanındı.

        Giriş: 04.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:17
        Malatya ve Hatay'da 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara
        Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin 3'üncü yıl dönümü münasebetiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 2026/04 Nolu Kararı ile ilimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime (1) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personellerinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir” denildi.

        Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise kabir ziyaretleri ve diğer anma etkinlikleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin 3. yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

