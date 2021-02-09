Malcolm and Marie filmi oyuncuları kimler? Malcolm Marie filmi konusu nedir? Soruları Netflicx'te yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. 2021 çıkışlı filmin başrolünde Tenet filmi ile üne kavuşan John David Washington yer alıyor. Romantik drama türündeki film olan Malcolm and Marie ile ilgili detaylar...

MALCOLM AND MARIE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zendaya

John David Washington

MALCOLM AND MARIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Malcolm & Marie, bir film galasından dönen film yapımcısı Malcolm ve kız arkadaşı Marie’yi takip ediyor. Galadan eve döndükten sonra Malcolm ve Marie arasında beklenmedik bir tartışma yaşanır. Geçmiş ilişkileri hakkında yaptıkları bu tartışma farklı boyutlara ulaşınca çift aşklarının gücünü sınamaya başlar.