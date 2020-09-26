Malezyalı çevre gönüllüleri 7 yıldır sahilleri temiz tutuyor - KUALA LUMPUR

AA

2013'te başlattıkları "Bizim Adamız" kampanyasıyla Malezya genelindeki adaların sahillerini plastik ve benzeri atıklardan arındırma kararı alan Reef Check Malezya ve Sea Bells adlı çevre örgütleri, 7 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.Malezya'da çevre kirliliğinin en fazla olduğu sahillerden Port Dickson'ın yanı sıra Mantanani ve Sibu-Tinggi Adalarının sahillerinde yıllık temizlik yapan kuruluşlar, denizdeki atıkları temizlemek için dalgıçlar yetiştiriyor.- 132 gönüllü ve 6 dalgıç, 400 kilogram çöp temizlediBu yıl Malezya'nın batı kıyısındaki Tioman Adası'nın sahillerini temizlemeye karar veren 132 çevre gönüllüsü ve 6 dalgıç, 5 saatlik bir çalışmanın ardından adadaki sahilleri toplam 400 kilogram atıktan temizledi.Çok sayıda cam ve plastik şişe ile ambalaj toplayan gönüllüler, cam şişeleri makine ile öğüterek kuma dönüştürüp doğaya geri kazandırdı.Plastik ve kağıt atıklar ise geri dönüşüm merkezlerine götürülmek üzere teknelere yüklendi.Reef Check Malezya gönüllüsü Chen Sue Yee, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana kuruluşta gönüllü olarak çalıştığını ve 7 yıldır bütün sahil temizleme kampanyalarında aktif olarak yer aldığını belirtti.Chen, "Reef Check'in Tioman Adası'ndaki faaliyetlerini yürütmek üzere 2015'ten bu yana adada yaşıyorum. Şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlere destek veren ada sakinlerinin sayısı her geçen yıl artıyor." dedi.Çevre kirliliğinin yanı sıra iklim değişikliğine de dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Chen, "Bu sadece Malezya'yı veya bir bölgeyi değil, bütün dünyayı ve insanları etkileyen bir sorun." şeklinde konuştu.- Toplam 5 bin 84 atık topladıkChen, çevre ve iklim değişikliği konusunda ortak bilinç sağlanması için hükümetlerle vatandaşın birlikte çalışması gerektiğini ifade etti ve "ICC kapsamında 7 yıldır yürüttüğümüz bu kampanya, çevre bilincinin sağlanması için çok etkili. Bu gibi faaliyetlerin dünyada çoğalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bu yıl adadaki sahillerden toplam 5 bin 84 atık topladıklarını kaydeden Chen, "Bu atıkların 1520'si sigara izmariti, 543'ü plastik şişe, 303'ü plastik poşet, 248'i plastik yemek kabı ve 206'sı ambalajlardan oluşuyor. Bunların çoğu, yüzlerce yıl doğada kalabilen ve kendi kendine geri dönüşümü mümkün olmayan maddeler." diye konuştu.Sea Bells gönüllüsü Irfa Sharafina Samsudin ise Bizim Adamız kampanyasının Malezya'da birçok sahil bölgesini temiz tutarak çevreye katkı sağladığını söyledi.Irfa, "Yaptığımız faaliyetler sadece bugün için değil aynı zamanda gelecek nesillere güzel ve temiz bir çevre bırakmak için." ifadelerini kullandı.