Yontan, yaptığı açıklamada, poşet ücretlerine ilişkin beyanname verilmesi konusunda yeniden düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Poşetler için uygulamaya konulan vergilendirme şeklinin bazı sıkıntılar oluşturabileceğine işaret eden Yontan, "Türkiye'de poşet konusunda bin civarında üretici ve ithalatçı var. Bu konuda kaynaktan vergilendirme yapılmalı. Poşet ücretlerine ilişkin beyannameleri esnaf yerine poşet üreticileri ya da ithalatçıları vermeli. Mevcut düzenlemeyle 1,5 milyonu aşkın esnaf zor durumda kalacak. Bu düzenleme uygulanabilir değil. Bu uygulamada cezalar çok ağır. Beyannamenin yanlış verilmesi halinde, 25 kuruşluk poşet için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 18 bin lira para cezası var." diye konuştu.
Poşet beyanlarının sayıları daha az olan üreticiler tarafından yapılmasının, muhasebeleştirme açısından daha kolay olacağını vurgulayan Yontan, şöyle devam etti:
"Bu şekilde 1,5 milyon esnaf yerine, bin tane firmanın beyanname vermesiyle iş bitmiş olur. Kontrolünü de mali müşavirler yapar. Şu anda köydeki, kasabadaki bakkal 100 tane poşet dahi satsa beyanname verecek. Bu kadar fazla mükellefi kapsama almak doğru değil. 25 kuruşa satılan poşet için 15 kuruş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenecek, 4 kuruş katma değer vergisine gidecek. Geriye 6 kuruş kalıyor, o maliyeti bile karşılamıyor."
Mevcut uygulamada mükelleflerin beyanname vermesinin zaman ve maliyet açısından büyük yük olacağına dikkati çeken Yontan, sorunun, kaynaktan vergilendirmeyle daha rahat çözüleceğini dile getirdi.
Yontan, daha önce 15 Şubat olarak belirlenen beyanname verme süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını anımsatarak, süre uzatımı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek sistemin yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini bildirdi.
SATIŞ YAPILMASA DA BEYANNAME VERİLECEK
Çevre Kanunu uyarınca yılbaşından itibaren alışveriş poşetlerinin ücretli olması ve poşet ücretlerine ilişkin beyanda bulunulması zorunlu hale getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği uyarınca da geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor.
Buna göre, ocak ve şubatta satılan plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesi, 24 Nisan'a kadar verilecek ve ödemeler 30 Nisan'a kadar yapılacak.
Beyan dönemleri, kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için 3 aylık olacak. Satış noktaları, beyan dönemi içinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname verecek. Bu durumda beyannamenin, "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekecek.
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