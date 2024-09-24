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        Haberler Dünya Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya'yla anlaştı: Telekomünikasyon ve gözetleme uyduları alınacak | Dış Haberler

        Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya'yla anlaştı: Telekomünikasyon ve gözetleme uyduları alınacak

        Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya ile telekomünikasyon ve gözetleme uyduları almalarını sağlayacak bir anlaşma yaptıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:05
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        Bati Afrika ülkeleri Rusya'yla anlaştı
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        BBC'nin haberine göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan bakanlar, Mali'nin başkenti Bamako'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileriyle bir araya gelerek anlaşmaya ilişkin görüşme yaptı.

        Mali Maliye Bakanı Alousseni Sanou, yapılan anlaşmanın, her üç ülkede de sınır gözetimini ve ulusal güvenliği artıracağını, aynı zamanda güvenli iletişimi mümkün kılacağını belirtti.

        Sanou, ayrıca uyduların sel, kuraklık ve yangın gibi acil durumları izlemelerine ve bunlara müdahale etmelerine yardımcı olacağını dile getirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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