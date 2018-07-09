Cumhurbaşkanlığı Sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen yürürlüğe girdi. Yeni sistemde ise bazı bakanlıkların adı değişti. Bu bakanlıklardan biri de Maliye Bakanlığı... Maliye Bakanlığı'nın adı yeni sistemde Maliye ve Hazine Bakanlığı olarak değişti. Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? sorusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemin ilk kabinesini açıklamasıyla birlikte belli oldu...

MALİYE VE HAZİNE BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Maliye Bakanlığı'nın adı Maliye ve Hazine Bakanlığı olarak değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam yeni kabineyi açıklaması ile birlikte Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu sorusu cevabını buldu. Buna göre, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı