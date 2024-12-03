Mallorca- Barcelona maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı son 3 maçı kazanamayan Barça, Mallorca deplasmanında galip gelerek puanını 34'e yükseltmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Barcelona'da Balde, Ter Stegen, Fati, Bernal, Christensen, Araujo gibi oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Mallorca- Barcelona maçı ne zaman?