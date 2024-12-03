Mallorca- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga'da 19. hafta maçında Barcelona, Mallorca'ya konuk oluyor. Lig'de 11 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Katalanlar, 34 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlübiyet alan Mallorca, ligde 24 puanla 6. konumunda. Peki, Mallorca- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Mallorca- Barcelona maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı son 3 maçı kazanamayan Barça, Mallorca deplasmanında galip gelerek puanını 34'e yükseltmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Barcelona'da Balde, Ter Stegen, Fati, Bernal, Christensen, Araujo gibi oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Mallorca- Barcelona maçı ne zaman?
MALLORCA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Mallorca- Barcelona maçı 3 Aralık Salı (bugün) 21.00'de oynanacak.
MALLORCA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz bulunmuyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.