Malta Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malta'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Malta’nın Uluslararası Telefon Kodu: +356

Malta’nın uluslararası telefon kodu +356’dır. Yurt dışından Malta’daki bir numaraya ulaşmak için bu kod numaranın başına eklenir. Malta’da telefon numaraları genellikle 8 hanelidir ve sabit hatlar ile mobil telefon hatları arasında teknik olarak ayrım bulunmaz. Ülkede yaygın olarak kullanılan operatörler arasında GO, Epic ve Melita yer almaktadır. Gelişmiş telekomünikasyon altyapısı sayesinde Malta’da yüksek hızlı internet ve mobil iletişim hizmetleri geniş ölçekte sunulmaktadır.

Araç Plaka Kodu: M

Malta’nın uluslararası araç plaka kodu M harfidir. Ülke içindeki araç plakalarında ise genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşan standart plakalar kullanılır. Plakalarda genellikle “M” harfi önde yer alır ve ardından araç numarası gelir. Malta’nın küçük coğrafi yapısı nedeniyle trafik yoğunluğu nispeten düşük olup, plaka sistemleri oldukça basittir. Ayrıca özel araçlar, ticari araçlar ve devlet araçları için farklı renk ve formatlarda plakalar mevcuttur.

Resmi Para Birimi: Euro (€) (EUR)

Malta, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak resmi para birimi Euro (€) kullanmaktadır. Euro, Malta’nın 2008 yılında para birimi olarak kabul ettiği ortak Avrupa para birimidir ve uluslararası finans piyasalarında da güçlü bir konuma sahiptir. Malta Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ile iş birliği içinde para politikalarını yürütür. Euro’nun kullanımı, Malta’nın Avrupa ekonomisine entegrasyonunu sağlamış ve ticaret hacmini artırmıştır.