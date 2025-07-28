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        Haberler Bilgi Yaşam Malta Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malta'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Malta Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malta'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Akdeniz'in güneyinde yer alan küçük ada ülkesi Malta, tarihi zenginlikleri, turistik cazibesi ve stratejik konumuyla Avrupa'nın önemli ülkelerinden biridir. Küçük olmasına rağmen gelişmiş altyapısı ve güçlü finans sektörüyle dikkat çeken Malta, uluslararası iletişim, ulaşım ve finans alanlarında kendine özgü kod ve sembollere sahiptir. Bu haber metninde Malta'nın telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı olarak ele alınmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:00
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        Malta Telefon Kodu
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        Malta’nın Uluslararası Telefon Kodu: +356

        Malta’nın uluslararası telefon kodu +356’dır. Yurt dışından Malta’daki bir numaraya ulaşmak için bu kod numaranın başına eklenir. Malta’da telefon numaraları genellikle 8 hanelidir ve sabit hatlar ile mobil telefon hatları arasında teknik olarak ayrım bulunmaz. Ülkede yaygın olarak kullanılan operatörler arasında GO, Epic ve Melita yer almaktadır. Gelişmiş telekomünikasyon altyapısı sayesinde Malta’da yüksek hızlı internet ve mobil iletişim hizmetleri geniş ölçekte sunulmaktadır.

        Araç Plaka Kodu: M

        Malta’nın uluslararası araç plaka kodu M harfidir. Ülke içindeki araç plakalarında ise genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşan standart plakalar kullanılır. Plakalarda genellikle “M” harfi önde yer alır ve ardından araç numarası gelir. Malta’nın küçük coğrafi yapısı nedeniyle trafik yoğunluğu nispeten düşük olup, plaka sistemleri oldukça basittir. Ayrıca özel araçlar, ticari araçlar ve devlet araçları için farklı renk ve formatlarda plakalar mevcuttur.

        Resmi Para Birimi: Euro (€) (EUR)

        Malta, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak resmi para birimi Euro (€) kullanmaktadır. Euro, Malta’nın 2008 yılında para birimi olarak kabul ettiği ortak Avrupa para birimidir ve uluslararası finans piyasalarında da güçlü bir konuma sahiptir. Malta Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ile iş birliği içinde para politikalarını yürütür. Euro’nun kullanımı, Malta’nın Avrupa ekonomisine entegrasyonunu sağlamış ve ticaret hacmini artırmıştır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .mt

        Malta’nın resmi internet alan adı uzantısı .mt’dir. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Malta’da faaliyet gösteren devlet kurumları, şirketler, bireyler ve diğer kuruluşlar tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Alan adı kayıtları, Malta’da yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmekte ve yönetilmektedir. Alt alan adı kategorileri şunlardır:

        .com.mt – Ticari işletmeler

        .edu.mt – Eğitim kurumları

        .gov.mt – Devlet kurumları

        .org.mt – Sivil toplum kuruluşları

        Malta, telefon kodu +356, plaka kodu M, para birimi Euro (€) ve internet alan adı uzantısı .mt ile Akdeniz bölgesinde hem geleneksel hem de modern altyapı ve kimlik unsurlarına sahip bir ülkedir. Bu kodlar ve semboller, Malta’nın uluslararası iletişim, ulaşım, finans ve dijital kimlik alanlarındaki yerini belirler. Özellikle Avrupa Birliği üyeliği sayesinde para birimi olarak Euro’yu kullanması, Malta’nın ekonomik entegrasyonunu güçlendirmiştir. Teknolojik altyapısını sürekli geliştiren Malta, dijital çağda rekabetçi ve cazip bir merkez olmayı sürdürmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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