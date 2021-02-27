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Maltepe Belediyesi'nde grev! Son dakika: İBB Maltepe'deki çöplerle ilgili devreye girdi

Maltepe Belediyesi'ndeki grev nedeniyle toplanmayan çöplerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. İBB'den yapılan son dakika açıklamaya göre toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen çöplerin İBB tarafından toplanacağı duyuruldu. İşte Maltepe'deki grev ve toplanmayan çöplerle ilgili İBB'nin son dakika açıklaması...

Maltepe Belediyesi'nde grev! Son dakika: İBB Maltepe'deki çöplerle ilgili devreye girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’deki çöplerle ilgili son dakika açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde Maltepe ilçesinden çok sayıda vatandaş, temizlik ve çöp toplama konusunda yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmuş ve İBB’den yardım talep etmiştir.

İSTAÇ ÇÖPLERİ TOPLAYACAK

Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla birlikte, Maltepe’de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır" denildi.

Sağlıklı çevrede yaşamanın anayasal hak olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korunması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

Yine,1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu’nun çeşitli maddeleri, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır. Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçesinde toplanmadığı için, çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere, katkı sağlanmaktadır.

"GREV KIRICI YAKIŞTIRMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bazı çevrelerce İBB’ye yönelik ‘grev kırıcı’ yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Belediyesi’nin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir. Arzumuz, bir an evvel bu grevin tarafları memnun edecek şekilde sona ermesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ya da parti farkı gözetmeksizin, toplumun genelini ilgilendiren sorunlara her yerde güçlü bir şekilde müdahale etmeye devam edecektir."

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