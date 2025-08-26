Habertürk
Habertürk
        Maltepe'de apartmanların arasında Bizans'tan kalma arkeolojik alan

        Maltepe'de apartmanların arasında Bizans'tan kalma arkeolojik alan

        İstanbul Anadolu Yakası'nda, apartmanların arasında saklı kalmış Bizans dönemine ait bir manastır kompleksi dikkat çekiyor. Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'nde bulunan ve tarihi yapısıyla semtin simgesi haline gelen Küçükyalı Arkeopark, drone ile görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 13:47 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:47
        İstanbul'un ortasındaki gizli kompleks!
        Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'nde, Çınar Camii'nin hemen yanında bulunan Küçükyalı ArkeoPark, Anadolu Yakası'nın içinde halka açık olarak ziyaret edilebilen tek arkeolojik alan olma özelliğini taşıyor.

        Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılar, burada Rangbabe Ailesi'nin üyesi olan Bizans İmparatoru I. Mikhail'in oğlu Patrik Ignatios tarafından MS 866-877 yılları arasında inşa ettirilen Satyros Manastırı'nın bulunduğunu ortaya koydu.

        Ayrıca çalışmalar, bölgede yerleşimin MS 1340'lara kadar devam ettiğini gösterdi. Alan, günümüzde çitlerle çevrilerek koruma altında tutuluyor.

        Havadan görüntülenen ArkeoPark, apartmanların arasında tarihî bir ada gibi varlığını sürdürüyor. Küçükyalı ArkeoPark, uzun süredir mahalle halkının aşina olduğu bir alan olma özelliğini de taşıyor. Çınar Mahallesi sakinleri tarafından yıllardır bilinen bu arkeolojik kalıntılar, bugün İstanbul'un ortasında geçmişten bugüne ulaşan ender örneklerden biri olarak önem taşıyor.

        Mahalle sakinlerinden Azizmahmut Burak Kaya, "Yaklaşık 10 yıldır Çınar Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bu arkeoloji park mahallemizde çok dikkat çekiyor, özellikle tarih ve arkeoloji bilimi ile ilgilenen vatandaşlar daha çok ilgileniyor. Yaklaşık bin 200 yıllık bir yapı olduğu söyleniyor, yanında da Çınar Camii var. Cami cemaati de çok ilgileniyor, cami bahçesinde top oynayan çocukların bile ilgi odağı oluyor. Önceden bir çalışmalar oluyordu burada, epey bir zamandır durdu akıbeti ne oldu bilmiyorum. Mahalleli burayı mağara bölgesi diye biliyor. Herkes ‘mağara' deyince bilir, burası bir yön bilgisi olarak kullanılıyor" dedi.

        #apartmanların arasında Bizanstan kalma arkeolojik alan
        #maltepe
