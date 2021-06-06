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Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş vahşetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay, Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis Şahigül Buluş'un, M.T. (28) isimli erkek ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığını tespit etti. İki şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.