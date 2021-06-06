Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMALTEPE'DEKİ DEHŞET! Son dakika: Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme!
ABONE OL

Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme! Evinden beraber çıktığı 2 kişi gözaltında

İstanbul Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda polise kayıp başvurusunda bulunulan 37 yaşındaki Şahigül Buluş, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Korkunç olaydan bir gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Kadının en son evinden birlikte çıktığı biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

MALTEPE'DEKİ DEHŞET! Son dakika: Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme!
Kayıp kadın vahşetinde yeni gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 37 yaşındaki Şahigül Buluş vahşetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay, Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis Şahigül Buluş'un, M.T. (28) isimli erkek ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığını tespit etti. İki şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HABER ALINAMIYOR! Son dakika: 15 gündür aranan dağcının izine rastlanmadı - Haberler
GÜNDEM15 gündür aranan dağcıdan iz yok
DENİZ SALYASI KABUSU! Son Dakika: Fenerbahçe Sahili'nden çarpıcı müsilaj görüntüsü! - Haberler
GÜNDEMKâbustan yeni görüntü!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TARİH VERDİ! LGS sonuçları 2021 tarihi
GÜNDEMLGS sonuçları için tarih verildi
Son dakika: HSK'da görev dağılımı yapıldı
GÜNDEMHSK'da görev dağılımı yapıldı
AÖL kayıt yenileme 2021 için son günler! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? AÖL sınav tarihler
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 için son günler!
SON DAKİKA: Damat, ücret tartışmasında kadın kuaförü dövdü! - Haberler
GÜNDEMDamat, ücret tartışmasında kadın kuaförü dövdü!
AÖF yaz okulu 2021 sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? AÖF yaz okulu kayıt yenileme
GÜNDEMAÖF yaz okulu 2021 sınav tarihleri!
Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
GÜNDEMOrtaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Ormanı küle çeviren sanığa para cezası - Haberler
GÜNDEMOrmanı küle çeviren sanığa para cezası
TEK ARAÇ, ÜÇ PARÇA! Son dakika: Şok eden gerçek kazayla ortaya çıktı
GÜNDEMÖnü 2007, kaput 2008, arka ve üstü 2009!