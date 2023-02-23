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Maltepe depreme dayanıklı mı? İşte Maltepe deprem risk raporu

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkilerken vatandaşlar bulundukları illerin deprem risk durumlarını merak ediyor. Bilindiği gibi ülkemiz deprem bölgesi ve çok kuvvetli fay hatları bulunuyor. Özellikle İstanbul için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Beklenen İstanbul depreminin son 30 yıl içinde olacağı ve hasarın ağır olacağı öngörülüyor. Hal böyleyken İstanbul'un hangi ilçelerinin depreme dayanaklı hangilerinin riskli olduğu araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. İstanbul'un Anadolu Yakasında bulunan Maltepe deprem risk haritası da merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Kadıköy olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

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  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Anadolu Yakası ilçesi Maltepe deprem risk haritası oldu. Peki, Maltepe deprem bölgesi mi? Maltepe depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Maltepe risk raporu
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    Anadolu Yakası'nda bulunan ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Maltepe özellikle 2015 yılından sonraki nüfus yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe, nüfus bakımından İstanbul'un en kalabalık dokuzuncu, Anadolu Yakası'nın dördüncü büyük ilçesidir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 513.316’dır.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI VE RİSKLİ BÇLGELERİ

    Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

    Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:

    "Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri şöyle açıkladı:

    "İstanbul depreminin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    Şengör, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasıKüçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" ifadelerini kullandı.

    Maraş depremine yakın, baya güçlü bir deprem. 7,6'dan İstanbul perişan olur. Depremden sonra İstanbul'daki yangınlarla ve açıklıkla nasıl başa çıkacaksın?

    Fatih ilçesinin zemini iyi ama depreme yakın. Şimdi şöyle düşün, 1. Köprü'den itibaren sahile paralel bir çizgi çiz. O çizginin güneyi tehlikeli, nerede olursan ol. Buralar faya çok yakın çünkü. Kadıköy, Fenerbahçe, Maltepe, Kartal, Tuzla, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu buralar çok tehlikeli.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    3 BÖLGE FELAKET

    Fatih, Suriçi-Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda. Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

    Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

    1. ve 2. köprü arası binanız iyiyse altı da sağlam olduğu için dayanırsın. Kuzeyde ise altı kum olan yerlere gitme. Avcılar kil tabakası üstünde, sürekli denize kayıyor. Küçükçekmece ve Silivri de tehlikeli.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    'ALTI KUM OLAN YERLERDEN UZAK DURUN'

    Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçelievler pek sağlam değil. Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyeyim; altı kum olan yerler sakat.

    Kadıköy'ün semtlerinin dayanıklı olduğuna katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım. Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor, faya çok yakın.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    İSTANBUL'DA ZEMİNİ EN SAĞLAM YERLER

    Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye, Beyoğlu buralar sağlam yerlerBeylikdüzü'nün altı kireçtaşı, o sağlam bir kayadır.

    'TSUNAMİ İHTİMALİ VAR'

    Bütün fay kırılırsa İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Ayasofya'nın 8'e bile dayanma ihtimali var. Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var.5 ila 8 metre arasında tsunami olabilir."
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

     

    BİNA HASAR GÖRME ORANLARI

    Ağır bina hasarlarının daha çok nüfusun yoğun olduğu şehrin güneybatı kısmında yer alan Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece’nin güneyi ve Avcılar’da yoğunlaşması beklenmektedir.

    Kısmen daha az hasar alacak bölgeler ise Kadıköy, Maltepe ve Kartal gibi Asya yakasının güney kıyıları boyunca ulaşan ilçelerdir.

     

    Mevcut faydan relatif olarak daha uzakta yer almalarına rağmen, bina yoğunluğu ve hasargörebilirlik koşulları nedeniyle Beyoğlu, Eyüp ve Bayrampaşa bölgelerinin de yüksek oranda hasar görmesi beklenmektedir. Çeşitli yapı tipleri ile sürdürülen analiz sonuçlarına göre 1980 öncesi yapılmış 4-8 katlı, betonarme binalar en çok hasar görme olasılığına sahip yapılardır. 
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    İSTANBUL OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

    Öte yandan 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

    İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    MALTEPE RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

     

     
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

    İBB'NİN HAZIRLADIĞI İSTANBUL DEPREM TAHMİNİ HARİTASINI AYRINTILI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri
  • MALTEPE DEPREM RİSK HARİTASI: Maltepe deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Maltepe depreme dayanaklı mı, riskli bölgeler neresi? İşte Kadıköy deprem raporu

    * Senaryo depremi için Maltepe ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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