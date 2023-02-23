Maltepe depreme dayanıklı mı? İşte Maltepe deprem risk raporu

'ALTI KUM OLAN YERLERDEN UZAK DURUN'

Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçelievler pek sağlam değil. Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyeyim; altı kum olan yerler sakat.

Kadıköy'ün semtlerinin dayanıklı olduğuna katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım. Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor, faya çok yakın.