Malwation'a 45 milyon TL yatırım

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Şubat 2021’de 7 milyon TL değerleme ile Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım’dan tohum yatırım alan Malwation, köprü tur olarak nitelendirilen süreçte ilk yatırımcıları olan Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım’ın da katılığı yeni tohum devam yatırımı ise Nisan 2022 tarihinde 45 milyon TL değerleme ile melek yatırımcı Zaid Al-Aifari ve Ali Beyatlı’dan yapıldı.

Girişim aldığı yatırım ile konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Duran, "Günümüzde girişimler için büyüme ve başarıya giden yolda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden biri kuluçka merkezlerinde yer almak. Malwation’un girişim serüveninin başından beri beraber yol alıyoruz. Malwation aldığı bu yatırımla, ürünlerinin bireysel ve orta ölçekli şirketlerin de kullanabileceği SaaS versiyonlarını kullanıcılara sunacak. Bu serüvenleri çoğaltmak için girişimlerimize hem hızlandırma hem kuluçka hizmetini vererek, yatırımcıların karşısına daha donanımlı çıkmalarını sağlıyoruz" dedi.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten şirket, Malwation AIMA ile kullanıcılara malware sandbox ortamını ve interaktif analiz alanını tek çatı platform altında sunuyor. Bu platform ile kullanıcılar şüpheli dosyaların davranışsal analizini, zararlı aktivitelerin sınıflandırılmasını ve detaylı raporlanmasını otomatize şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Yapılan açıklamaya göre, Malwation’un bu çatı platform içerisinde birçok global firma ile teknolojik partnerliği bulunuyor. Bu sayede şirketlerin siber güvenlik ekipleri, AIMA (Automated / Interactive Malware Analysis) ürününü kendi ortamlarında bulunan diğer siber güvenlik ürünlerine entegre şekilde kullanabiliyorlar.

Girişimin, geliştirdiği ürünleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan oluşan EMEA bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda da yaygınlaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.