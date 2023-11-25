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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 1 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 1 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier League'deki dev maçta Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Maçın 27. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Erling Haaland tarihe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:24
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        İngiltere Premier League'de son yılların iki ezeli rakibi Manchester City ve Liverpool, 13. hafta karşılaşmasında Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Lider ve takipçisini karşı karşıya getiren dev maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        Maça baskılı bir oyunla başlayan Manchester City, aradığı golü 27. dakikada buldu. Nathan Ake, şık çalımların ardından topu Erling Haaland ile buluşturdu. Norveçli gol makinesi, ikramı geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Liverpool, 80. dakikada Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Trent Alexander-Arnold'ın ceza sahası dışından attığı şık golle skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılıklı gollerin atıldığı dev maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Bu sonuçla lider Manchester City puanını 29'a, takipçisi Liverpool da 28'e yükseltti.

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        TARİHİ GOL

        Manchester City -Liverpool maçının 27. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Erling Haaland tarihe geçti. 23 yaşındaki Norveçli golcü, Premier League'de 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Haaland bu rekora 48 maçta ulaştı. Andrew Cole, 65 maçta 50 gol atarak bu rekoru elinde bulunduruyordu.

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        LİVERPOOL REKORA İZİN VERMEDİ

        Liverpool ile sahasında 1-1 berabere kalan Manchester City'nin evindeki 23 maç üst üstte kazanma rekoru sona erdi. Pep Guardiola'nın ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılsaydı, 1331 yıllık İngiliz futbol rekorunu egale edecekti.

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