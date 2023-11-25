Manchester City: 1 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

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İngiltere Premier League'de son yılların iki ezeli rakibi Manchester City ve Liverpool, 13. hafta karşılaşmasında Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Lider ve takipçisini karşı karşıya getiren dev maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maça baskılı bir oyunla başlayan Manchester City, aradığı golü 27. dakikada buldu. Nathan Ake, şık çalımların ardından topu Erling Haaland ile buluşturdu. Norveçli gol makinesi, ikramı geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Liverpool, 80. dakikada Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Trent Alexander-Arnold'ın ceza sahası dışından attığı şık golle skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılıklı gollerin atıldığı dev maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 29'a, takipçisi Liverpool da 28'e yükseltti.