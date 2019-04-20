Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elendiği Tottenham'ı Premier Lig'in 35. haftasında Etihad Stadyumu'nda ağırladı.
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Agüero, Bernardo Silva'nın ortasını kale önündeki Foden'a indirdi ve Foden, Premier Lig'deki ilk golünü kaydederek skoru 1-0'a taşıdı.
İkinci 45 dakikaya biraz daha hareketli başlayan Tottenham, beraberlik golünü bulamadı.
Genel olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçtan çok uzak olan karşılaşma, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet alan Pep Guardiola'nın ekibi, liderlik koltuğuna oturdu.
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