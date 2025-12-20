Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 3 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 3 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Zirve yarışındaki Manchester City, küme düşme hatında bulunan West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 19:56 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester City seriye bağladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Manchester City ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 3-0 kazandı.

        M. City'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 69. dakikalarda Erling Haaland ile 38. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

        Bu sonucun ardından Man. City üst üste 5. galibiyetini aldı ve 37 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan West Ham ise 13 puanda kaldı.

        Ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu