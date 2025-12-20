Manchester City: 3 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Zirve yarışındaki Manchester City, küme düşme hatında bulunan West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Manchester City ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 3-0 kazandı.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 69. dakikalarda Erling Haaland ile 38. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.
Bu sonucun ardından Man. City üst üste 5. galibiyetini aldı ve 37 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan West Ham ise 13 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.