Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Etihad'da Sean Dyche'ın yönetimindeki Burnley'yi konuk etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 17. dakikada sahneye çıkan Sergio Agüero ile 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Arjantinli yıldız Premier Lig'deki toplam gol sayısını 149'a çıkardı. 148 gollü Alan Shearer'ı geride bırakan Agüero'nun önünde Arsenal'de 175 gol atan Thierry Henry ve Manchester United formasıyla 183 golü bulunan Wayne Rooney var.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Manchester City, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İlk devrede tek gol olurken ikinci devrede ise Manchester City adeta gol oldu yağtı!

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda tüm Burnley savunması dururken, David Silva dışarı çıkmakta olan topu ceza sahasına çevirdi ve Bernardo Silva, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0

Golün hemen ardından, 56. dakikada Fernandinho ceza sahası dışında önünde kalan topa şık bir vuruş yaptı ve farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

83. dakikada ise Riyad Mahrez, ondan görmeye alışık olduğumuz gollerinden birini attı ve skoru 4-0'a getirdi.

Maçta kapanışı ise Leroy Sane yaptı. Benjamin Mendy'nin yerden ceza sahasına ortasını tamamlayan genç Alman yıldız, maçın skorunu belirledi: 5-0

Maçta başka gol olmazken Manchester City puanını 23'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Burnley ise 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

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