Manchester City'den Gabriel Sara bombası: İlk temas kuruldu!
Pep Guaridola yönetimindeki Manchester City, yeni sezon için Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı gündemine aldı. Manchester City'nin transfer için ilk teması kurduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Premier Lig'de 4 sezon aradan sonra şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de yaz transfer döneminde takıma birden fazla takviye planlanıyor.
Pep Guardiola yönetiminde kadrosunda değişime hazırlanan Manchester ekibi, orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Foot Mercato'da yer alan haberde Manchester City'nin Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer listesine dahil ettiği belirtildi.
İLK TEMAS KURULDU
İngiliz devinin geçtiğimiz günlerde Gabriel Sara ile ilk teması kurduğu ve gelecek sezon hücum rotasyonunu kendisiyle güçlendirmek istediklerini ilettiği belirtiliyor.
Galatasaray'a bu sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den imza atan Sara, 41 maçta forma giyerken 2 gol ve 8 asist kaydetti.
Brezilyalı futbolcu Norwich City'den 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.