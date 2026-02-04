Manchester City - Newcastle United maçı için nefesler tutuldu. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Manchester City - Newcastle United maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. İlk maçı 2-0 kazanan Manchester City finale bir adım uzaklıkta. Newcastle United ise rakibini saf dışı bırakıp finalde Arsenal'e rakip olmak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...