Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Manchester City, final kapısını araladı. Manchester City, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp skor avantajıyla finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Newcastle United ise zorlu deplasmanda üç farklı galip gelip adını finale yazdırmak istiyor. Peki, "Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 21:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manchester City - Newcastle United maçı için nefesler tutuldu. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Manchester City - Newcastle United maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. İlk maçı 2-0 kazanan Manchester City finale bir adım uzaklıkta. Newcastle United ise rakibini saf dışı bırakıp finalde Arsenal'e rakip olmak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Manchester City-Newcastle United maçı 4 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Bernardo; Semenyo, Haaland

        Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı