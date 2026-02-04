Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Manchester City, final kapısını araladı. Manchester City, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp skor avantajıyla finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Newcastle United ise zorlu deplasmanda üç farklı galip gelip adını finale yazdırmak istiyor. Peki, "Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Manchester City - Newcastle United maçı için nefesler tutuldu. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Manchester City - Newcastle United maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. İlk maçı 2-0 kazanan Manchester City finale bir adım uzaklıkta. Newcastle United ise rakibini saf dışı bırakıp finalde Arsenal'e rakip olmak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City-Newcastle United maçı 4 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.