10 sezondur İngiltere'de Manchester City formasıyla top koşturan ve kulübün kaptanlığına kadar yükselen David Silva, Katar'a transfer olmaya yakın! Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldıza, bir Katar ekibinin oldukça cazip transfer teklifi yaptığı ve Silva'nın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın yerel ligdeki standardı da yukarıya çekmek için yıldız isimleri ülkeye getirmek istediği belirtilirken teklifin geldiği kulübün ise Al Duhail olduğu kaydedildi.