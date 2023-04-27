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Erling Haaland'dan bir rekor daha!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, lider Arsenal'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland performansıyla maça damgasını vurdu. 1 gol, 2 asistle galibiyette başrol oynayan 22 yaşındaki forvet, Premier Lig'de yeni bir rekorun daha sahibi oldu...

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  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını büyük oranda şekillendirecek maçta Manchester City sahasında lider Arsenal’i 4-1 mağlup etti. 
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    City'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 54'te De Bruyne, 45+1'de Stones ve 90+5'te Haaland kaydetti. 
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Guardiola'nın ekibi bu sonuçla 2 maç eksiğine rağmen Arsenal'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Bu sezon birçok rekoru tarihe gömen City'nin yıldızı Erling Haaland, Arsenal maçında da tarih yazdı.
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    22 yaşındaki Norveçli golcü, 1 gol attığı mücadelede 2 de asist yaparak galibiyette başrol oynadı. 
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    SALAH'IN REKORUNU KIRDI

    Haaland, Arsenal'e attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 33'e yükseltti ve Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Daha önceki rekor 32 golle Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’a aitti.
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Haaland 49 gole imza atarken, ligde bitime 7 hafta kala bu sayıyı daha da yukarıya taşımasına kesin gözüyle bakılıyor. 
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    GOL KATKISINDA DA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

    Erling Haaland tüm kulvarlarda kaydettiği 49 golün yanı sıra 8 de asist yaparak bu sezon 57 gole direkt katkıda bulundu.
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Norveçli yıldız böylece, Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gole katkıda bulunan isim oldu.
  • Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!

    Bu istatistikte en yakın rakibine 15 gollük fark atan Haaland, oynadığı ortalama her 58 dakikaya bir gol veya asist sığdırdı.

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