Manchester United: 3 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Manchester United, evinde Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Carlos Casemiro, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleriyle kazanan Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Kırmızı Şeytanlar'daki çıktığı üç maçta da galibiyet yaşadı. Fulham ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Fulham'ı konuk etti. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi oldu.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
Fulham'ın golleri 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez ve 90+1. dakikada Kevin'den geldi.
CARRICK, MANCHESTER UNİTED KARİYERİNE 3'TE 3'LE BAŞLADI
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti.
United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından 3. maçında da kazandı.
Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Fulham ise 34 puanda kaldı.
CARRICK'İN 4. KARŞILAŞMASI DA KOLAY DEĞİL
Manchester United, gelecek hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.