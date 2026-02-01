Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Manchester United: 3 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Manchester United, evinde Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Carlos Casemiro, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleriyle kazanan Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Kırmızı Şeytanlar'daki çıktığı üç maçta da galibiyet yaşadı. Fulham ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 19:20 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        MANU, Michael Carrick'le kayıpsız ilerliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Fulham'ı konuk etti. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi oldu.

        Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

        Fulham'ın golleri 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez ve 90+1. dakikada Kevin'den geldi.

        CARRICK, MANCHESTER UNİTED KARİYERİNE 3'TE 3'LE BAŞLADI

        Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti.

        United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından 3. maçında da kazandı.

        Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Fulham ise 34 puanda kaldı.

        CARRICK'İN 4. KARŞILAŞMASI DA KOLAY DEĞİL

        Manchester United, gelecek hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'de nesli tükenen Ankara tavşanı yeniden yetiştiriliyor

        Türkiye'de nesli tükenen Ankara tavşanı yeniden yetiştiriliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme