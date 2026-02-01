Manchester United: 3 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Manchester United, evinde Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Carlos Casemiro, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleriyle kazanan Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Kırmızı Şeytanlar'daki çıktığı üç maçta da galibiyet yaşadı. Fulham ise haftayı 34 puanla tamamladı.

