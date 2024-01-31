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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı - Futbol Haberleri

        Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı

        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, formasını giyen ilk Türk oyuncu Altay Bayındır onuruna stadyumunda Türk bayrağı dalgalandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:55
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        Altay'ın onuruna Türk bayrağı
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        Manchester United, sosyal medya hesabında, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.

        Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.

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