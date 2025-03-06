Manchester United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de 28. hafta dev maça sahne olacak. Ezeli rakipler Manchester United ile Arsenal, haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Old Trafford'ta oynanacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Manchester United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de Manchester United, Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. Lig'de 54 puanla 2. sırada yer alan Arsenal'in lider Liverpool ile 13 puan farkı bulunuyor. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Arteta'nın öğrencileri zorlu rakibi Manchester United karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Manchester United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United- Arsenal maçı 9 Mart Pazar günü 19.30'da oynanacak.
MANCHESTER UNİTED- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynanacak olan maç beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.