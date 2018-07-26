Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Bercelona'nın stoperi Yerry Mina'nın yeni adresi İngiltere oluyor...

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Mina'yı kadrosuna katma istediği bildirildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Kırmızı Şeytanlar, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

İspanyol ekibi, Mina'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya'nın Palmeiras ekibinden 12 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Kolombiyalı futbolcu Barça ile 7 resmi müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Mina, rakip fileleri 3 kez sarstı.

Başarılı defans oyuncusu ile Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.

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