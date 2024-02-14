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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'ın satışı için onay çıktı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'ın satışı için onay çıktı!

        Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik kısmını satın almak isteyen Jim Ratcliffe için onay çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:42
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        Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik haklarını satın almak isteyen INEOS'un kurucusu Ratcliffe'ye müjdeli haber geldi.

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        Haberlere göre, ünlü iş adamına satış için onay çıktı.

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        İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

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        Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

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        Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

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        71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

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        ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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