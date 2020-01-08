Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçındaki derbide Manchester City'yi konuk etti.
Manchester City, 17. dakikada Bernardo Silva'nın attığı harika golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiğinde Riyad Mahrez farkı 2'ye çıkardı.
2-0'lık farka rağmen ataklarını kesmeyen Manchester City 39. dakikada farkı 3'e çıkardı. Manchester United'da Andreas Pereira talihsiz bir an yaşadı ve topu kendi ağlarına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmayınca Manchester City, devre arasında soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.
Manchester United 70. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle umutlandı ancak karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak'ta oynanacak.
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