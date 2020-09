C vitamini deposu mandalinanın yararları

Mandalina turunçgiller familyasından yer alır. Çin kökenli olduğu belirtilen mandalina yapraklarını dökmeyen nadir meyveler arasında bulunmaktadır. Satsuma, Tango Clementine ve Owari en yaygın olarak yer alan mandalina çeşitleridir. Mandalina kış boyunca toplanarak tüketilir. Ayrıca seralarda üretilmesi de sağlanabilmektedir. Bu sayede yıl boyunca marketlerde de mandalinayı bulmak mümkün olabilir. Meyve olarak tüketilen mandalina birçok alanda da kullanılmaktadır. Özellikle tatlılar, dondurma sektörü ve şekerleme gıda ağlarında kullanılan mandalina ayrıca cilt bakım ürünleri ve parfüm gibi birtakım kozmetik ürünler içerisinde de kullanılmaktadır.

Karbonhidrat açısından zengin bir meyve olan mandalina bunun yanı sıra lif ve protein içermektedir. C vitamini ve E vitamini olarak zengin olan mandalina; sodyum, piridoksin, potasyum, bakır, magnezyum, tiamin kalsiyum gibi daha birçok mineral bileşen içeriğine sahiptir. Mandalina tadı olarak çeşidine göre ekşi ya da tatlı olabilmektedir. Özellikle kış ayları için sürekli olarak tüketilmesi hatta suyundan ya da kabuğundan ve faydalanabilme imkanı bulunmaktadır.

Mandalinanın yararları

Mandalina; özellikle kansere karşı faydalıdır. Mandalina tüketimi özellikle karaciğer kanserine karşı oldukça etkili bir koruyucu yön içerir. İçeriğinde bulunan C vitamini ve içerdiği birçok etkili madde sayesinde kansere karşı koruyucu etki sağlayarak yakalanma riskini de azaltmaktadır. Kolesterole faydası olan mandalina ayrıca vücutta bulunan kolesterol üretimini kısıtlayarak kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü de yükseltir. Ayrıca serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlar. Bunun yanı sıra damar tıkanıklığı riskini azaltmaktadır. Mandalina kan basıncı düşük olan kişilerde faydalıdır. Kan basıncını normal seviyede tutmayı sağlayan mandalina ayrıca kilo vermek için de tercih edilecek meyveler arasında yer alır. Çünkü içerdiği yüksek orandaki lif sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına ve sürekli olarak vücudun tok kalmasına fayda sağlar.

Ayrıca sindirim sistemi ile ilgili ve bağırsak hareketlerini artırması ile kolay dışkılama imkanı da ortaya çıkarır. Mandalinanın tüketilmesi düzenli olarak sağlanması; C vitamini içermesinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış ayları boyunca soğuk algınlığının neden olmuş olduğu birçok bakteriyel rahatsızlıkların ve salgın hastalıklara karşı bağışıklık sistemini destek olur. Kış ayları boyunca düzenli olarak tüketilmesi sağlık açısından oldukça önemlidir. C vitamini açısından zengin olan mandalina bu sayede serbest radikallere karşı savaşır. Bu nedenle kış boyunca hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. C vitamininin etkilerinden dolayı beden sağlığı için oldukça önemlidir. Güneş ışınlarına karşı koruyucu etki sağlayan mandalina kabuğunun direkt olarak cilde uygulanması ile cilde faydalı olmaktadır. Ayrıca saçların sağlığı için de faydalı özelliği olan mandalina; kırılgan saç yapılarını güçlendirecek etkilere sahiptir. İçerdiği vitamin ve mineral değerleri sayesinde bu gücü sağlar.

Özellikle kış aylarında öksürük, grip, nezle, üşütmeye bağlı birçok sorunda tüketimin sağlanması gereken mandalina vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve kış hastalıklarına karşı daha güçlü olmayı sağlayarak vücut direncini artırır. Ayrıca mandalina kabuklarını kurutarak çayını demlemek de mümkün olabilmektedir. Çünkü mandalina kabuğunda da oldukça faydalı içerikler bulunur. Özellikle düzenli olarak tüketilmesi ile kolesterolü dengede tutar ve mandalina içeriğinde oluşan etkileri kabuğunda da bulabilmek mümkündür. Yani kısacası kış boyu mandalinanın kendisinden, kabuklarından ve ayrıca suyundan faydalanmak mümkündür. Her ne şekilde tüketilirse tüketilsin birçok fayda sağlayıcı özelliği taşır.