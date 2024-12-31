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        Haberler Gündem Güncel Mangal kömürü bir aileyi zehirledi | Son dakika haberleri

        Mangal kömürü bir aileyi zehirledi

        Kocaeli'de korkutan bir zehirlenme olayı meydana geldi. Kentte evlerinde yaktıkları mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:06
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        Mangal kömürü bir aileyi zehirledi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde yaktıkları mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre 4 katlı binanın zemin katında oturan 5 kişilik aile, ilçede 4 gün önce meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evlerinde mangalda kömür yaktı.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden anne Halime Y, eşini ve çocuklarını uyandırdıktan sonra 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile 3 çocuğu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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