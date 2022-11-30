Manisa BBSK, Hakan Demir’e emanet

Tarihinde ilk kez bu yıl Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ve son maçlarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle adeta ligin dibine demir atan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ceyhun Cabadak'ın sözleşmesinin dün feshedilmesinin ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, takımın Hakan Demir'e emanet edildiği belirtildi.

Hakan Demir kimdir?



24 Kasım 1968 doğumlu olan ve aynı zamanda spor hekimi olan Başantrenör Hakan Demir, 1998-1999 sezonunda NCAA’de Siena College’de yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra 1999-2005 yılları arasında altı sezon boyunca Efes’te yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.

Başantrenörlük kariyerini 2005-2006 sezonunda Tekelspor ile sürdüren Demir, sırasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, İsviçre’nin Sion Herens takımı, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Erdemirspor, Aliağa Petkim Spor, Trabzonspor, Türk Telekom, BEST Balıkesir, Banvit, TOFAŞ ve Dinamo Bucuresti gibi ekiplerde başantrenörlük görevi yürüttü. Demir, aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstleniyor.

Hakan Demir, 2022-2023 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.