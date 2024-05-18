Manisa Büyüşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet: 74-83 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 kazanan Beşiktaş Emlakjet, adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Maç her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikaya 12-7 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry'nin etkili oyunuyla periyodu 20-18 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 6 dakika 20 saniyede sayı şansı tanımadığı rakibine karşı 23-0'lık seri yakaladı ve farkı 21 sayıya çıkardı: (41-20). Kalan dakikalarda üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Emlakjet, Allman ve Needham ikilisinin etkili oyunuyla soyunma odasına 45-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında rakibinin sayılarına karşılık veren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikaya 60-42 önde girdi. Konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika 10 saniye kala Mathews'in sayısıyla farkı 27 sayıya kadar çıkardı: (71-44). Kalan dakikalarda iyi savunma yapan Beşiktaş Emlakjet, periyodu 71-49 üstün tamamladı.
Final periyodunda Allman ve Mathews'in etkili sayılarıyla son 5 dakikaya 81-61 önde giren Beşiktaş Emlakjet, müsabakadan da 83-74 galip ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3
1. Periyot: 20-18
Devre: 33-45
3. Periyot: 49-71
Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)