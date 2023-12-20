Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

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Bu yolun kentin ana girişlerinden biri olan Agora Caddesi kapısından geldiğinde Akropolis'e doğru sağa döndüğünü gördük. 2021 yılında yolu kazmaya başladık ve bu yolun 'Athena Kutsal' alanına kadar uzanacağını tahmin ediyorduk. 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından 'Athena Kutsal' alanına giden bu caddenin kazı çalışmalarını tamamladık ve ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

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"KENTİN DAHA İYİ ALGILANMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR" Ortaya çıkarılan antik yolun, kentin planını anlama yönünde veriler sağladığını belirten Prof. Dr. Sezgin, "Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini, antik yol çalışmaları oluşturuyor. Çünkü özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek, kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor. Bu bakımdan 2004 yılından beri çok sayıda antik yol kazıp, ortaya çıkardık. Bu, ziyaretçilerin hoşuna gidiyor, bizim açımızdan da kentin planını anlama yönünde önemli veriler sağlıyor. Athena Caddesi ismini verdiğimiz yol, kent içerisindeki ana arterlerden biri.