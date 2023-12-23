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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Manisa'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Manisa Kula'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hasta taşıyan ambulans ile plastik boru yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 4 sağlık personeli yaralanırken ambulanstaki hasta, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 06:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 06:09
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        Ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans ile plastik boru yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle Kula'dan Salihli'ye sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansta bulunan ve başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Özcan (83), kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Musa Özcan isimli hastanın bulunduğu, Bekir Şahin (26) yönetimindeki ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İbrahim Demir yönetimindeki plastik boru yüklü kamyona arkadan çarptı.

        4 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

        Kazada, ambulans sürücüsü Bekir Şahin, ambulanstaki acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) ve acil tıp teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ile Meral Tetik (26) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanstaki hasta Musa Özcan, kaza yerine gelen başka bir ambulansla acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı eşliğinde Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram'ı bulunduğu yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        AMBULANSTAKİ HASTA KURTARILAMADI

        Öte yandan, kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli'deki özel hastaneye sevk edilen Musa Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sağlık personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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