Manisa'da bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Manisa Kırkağaç'ta baba ve oğulun tartışması kanlı bitti. Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Beytullah (58) ile oğlu Muzaffer Doruk (32) arasında Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Beytullah Doruk, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.