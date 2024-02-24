Manisa'da emniyet şeridindeki otomobile TIR çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza yerinden 2 kilometre sonra durabilen TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

KARAYOLUNDA ARIZALANDI, EMNİYET ŞERİDİNDE DURDURULDU Kaza, dün saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki TIR, otomobile çarptı.