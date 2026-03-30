Manisa'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi Çınarlı Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Erikçi yönetimindeki motosiklete, İ.Z. (59) idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erikçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Erikçi'nin vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.