        Manisa'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Motosikletli genç hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        ÇARPMANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi Çınarlı Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Erikçi yönetimindeki motosiklete, İ.Z. (59) idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erikçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Erikçi'nin vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı

        İstanbul Silivri'de direksiyon sınavında komisyon üyesine saldıran baba ile oğlu yakalandı

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
