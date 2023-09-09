Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ
Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.