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        Haberler Gündem Manisa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Manisa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 00:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:46
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        İnşaatın 5. katından düşen işçi öldü
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        İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Harun Karataş (45), palanganın kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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