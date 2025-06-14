Manisa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 14.06.2025 - 00:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:46
İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Harun Karataş (45), palanganın kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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