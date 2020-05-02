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Manisa'da iş yerinde kumara 86 bin lira ceza

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye toplam 86 bin 275 lira para cezası verildi

manisa
AA

Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini edinen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; operasyonda iş yerinde 20 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, iş yerindeki 20 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, kısıtlamayı ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin 275 lira para cezası uygulandı.

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