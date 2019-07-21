Manisa'da kayık alabora oldu: 2 kişi kayıp

Salihli ile Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü’nde kayık ile açılan Olçun Tekin(36),Ozan Yıldırım(30),Cumhur Pişirgen(37),Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13),kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen’i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu.

AFAD, UMKE ve deniz polisinin yürüttüğü arama çalışmalarına, bölgedeki rüzgar ve göl dibinin otlarla kaplı olması nedeniyle dün gece ara verildi. DHA'nın haberine göre; çalışmaların bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı bildirildi.

Göle düşen 3 kişiyi kurtaran balıkçılardan biri olan Nurettin Erefe, "Saat 16.30 sıralarında göle ağ atmaya gittik. Bu sırada kayığın alabora olduğunu gördük. Yanımda oğlum da vardı. Oğlum bu kayık battı dedim. Hemen ağları geri topladık ve 15 dakika uzaklıktaki kayığa ulaştık, hemen 3 kişiyi kurtarıp kayığımıza aldık. 2 kişi kayıp dediler. Karaya çıkınca jandarmaya haber verdik" dedi.