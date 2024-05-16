Manisa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola fırlayan sürücü Ramazan Avcı (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sandal Mahallesi-Saraçlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Ramazan Avcı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Avcı, motosikletten yola savrularak başını kaldırıma vururken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.