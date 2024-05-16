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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Manisa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Manisa Kula'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kaza esnasında yola savrularak başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:34
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        Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola fırlayan sürücü Ramazan Avcı (58), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sandal Mahallesi-Saraçlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Ramazan Avcı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

        BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

        Avcı, motosikletten yola savrularak başını kaldırıma vururken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ramazan Avcı'nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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