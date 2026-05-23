        Haberler Gündem Çevre Manisa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Manisa'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentteki 112 ormanlık alana girişler, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Manisa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 3 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yangınlarının önlenmesi amacıyla kentte belirlenen 112 ormanlık alana 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında giriş yasağı getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, yasak süresince yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara girişin kesinlikle yasak olacağı bildirildi. Ormanlık alanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak kapsamına alındı. Vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceği, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve alanın temiz bırakılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

        Orman içi, orman kenarı ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla dal ve bitki örtüsü yakılmasının yasaklandığı kaydedildi. Ormanlık alanlara yakın tesis ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı gerekli tedbirleri alacağı, söndürme ve koruma ekiplerini kuracakları ve orman aralarında koruma bandı oluşturacakları belirtildi.

        Enerji nakil hattı işletmecilerinin özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştireceği, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekleri kaydedildi. Belediyelerin çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı belirtilen açıklamada, orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sisteminin etkin şekilde uygulanacağı bildirildi.

        Yangın ihbarlarının ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceği belirtilirken, alınan karar ve önlemlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacağı kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

