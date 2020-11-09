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Manisa'da silahlı market soygunu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde markete giren yüzü maskeli ve silahlı şüpheli, kasadaki parayı alarak kaçtı

Manisa'da silahlı market soygunu
AA

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir markete yüzü maskeli bir kişi elinde silahla girdi. Şüpheli, market sahibi Hatice Dalkılınç'a (44) silah doğrultarak kasada bulunan parayı aldıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

AA'nın haberine göre; market sahibi Dalkılınç, kasa kısmında oturduğu sırada üzerinde siyah mont olan maskeli bir kişinin içeri girdiğini belirterek, "Kasada ne varsa boşalt diyerek silahı bana doğrulttu. Bende ne yapacağımı bilemediğim için boşalttım. Adam aniden kaçtı gitti. Bende daha sonra hemen polisi aradım." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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