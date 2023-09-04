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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

        Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

        Manisa'nın Kula ilçesinde tavuk yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 02:14 Güncelleme: 04.09.2023 - 02:14
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        Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
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        İzmir-Uşak karayolunda seyreden İsmail P. (38) idaresindeki otomobil, Eşme kavşağında Mehmet P'nin kullandığı tavuk yüklü TIR ile çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki annesi E.P. (63), eşi H.P. (34) ile çocukları E.P. (6) ve M.P. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü İsmail P. ile E.P'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail P. ve E.P'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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