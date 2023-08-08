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        Haberler Gündem Manisa'da yakalanan FETÖ Ege bölge sorumlusu tutuklandı

        Manisa'da yakalanan FETÖ Ege bölge sorumlusu tutuklandı

        Manisa Alaşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ'nün Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden E.C, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 05:42
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        Manisa'da yakalanan FETÖ Ege bölge sorumlusu tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan FETÖ Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden E.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaşehir ilçesinde operasyon yaptı.

        Operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir saklanan, Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç olan E.C. isimli şüpheli, İzmir MİT Bölge Merkezi unsurları ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre; işlemleri tamamlanan E.C., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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