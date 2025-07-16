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        Haberler Gündem Manisa'da zeytinlikte devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil zeytinlikte devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, zeytinlikte devrilen otomobildeki baba yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:02
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        Otomobil zeytinlikte devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Oğuzhan G. (25) yönetimindeki otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolundaki Tekelioğlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki Rasim G'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Rasim G'nin eşi Ayşe G. (52) ile çocukları Oğuzhan G, Onurhan G. (27) ve Melike G. (21) ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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