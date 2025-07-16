Otomobil zeytinlikte devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, zeytinlikte devrilen otomobildeki baba yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
Oğuzhan G. (25) yönetimindeki otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolundaki Tekelioğlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki Rasim G'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Rasim G'nin eşi Ayşe G. (52) ile çocukları Oğuzhan G, Onurhan G. (27) ve Melike G. (21) ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.