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        Haberler Bilgi Gündem MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Kandilli ve AFAD duyurdu! 18 Eylül biraz önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa deprem ile sallandı! AFAD duyurdu: Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Manisa ili Akhisar ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ''Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar 18 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. İşte, Manisa deprem son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:11
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        Manisa’da deprem meydana geldi. Derinliği 17.73 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok kaydedilirken son olarak Manisa ili Akhisar ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Eylül 2024 Manisa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

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        SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MANİSA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Manisa ili Akhisar ilçesinde saat 14.22’de bir deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 17.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

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        Yer: Akhisar (Manisa)

        Tarih: 2024-09-17

        Saat: 14:22:57

        Enlem: 38.95083

        Boylam: 27.7175

        Derinlik: 17.73 ML

        Büyüklük: 4.0

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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