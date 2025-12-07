Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Manisa FK: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, evinde Van Spor FK'yı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Lois Diony'nin penaltıdan attığı gollerle 1-0'dan geri dönen Manisa FK, puanını 16'ya yükseltti. 76. dakikada Lucas'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Van Spor FK ise haftayı 21 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 18:09 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK, 2. yarıda açıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60 ve 78. dakikalarda penaltıdan Lois Diony attı. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Xesc Regis kaydetti.

        Van Spor FK'da top koşturan Lucas, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 16'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Van Spor FK ise 21 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Serik Spor'a konuk olacak. Van Spor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?