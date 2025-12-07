Manisa FK: 2 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, evinde Van Spor FK'yı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Lois Diony'nin penaltıdan attığı gollerle 1-0'dan geri dönen Manisa FK, puanını 16'ya yükseltti. 76. dakikada Lucas'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Van Spor FK ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60 ve 78. dakikalarda penaltıdan Lois Diony attı. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Xesc Regis kaydetti.
Van Spor FK'da top koşturan Lucas, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 16'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Van Spor FK ise 21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Serik Spor'a konuk olacak. Van Spor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.